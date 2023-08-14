أستاذ مناعة بجامعة نوتنجهام: متحور إيريس ينتشر بشكل أكبر و«مش دور برد عادي»

قال الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام البريطانية، إنه علينا التعامل مع المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، إيريس، بطبيعية أكثر لاكتساب الأغلبية مناعة مضادة بفضل اللقاحات، مؤكداً أنَّ معدلات دخول المستشفيات نتيجة إلإصابة بالفيروس حوالي 2 ما بين 100 ألف أما نسبة الوفيات تقريبا شبه منعدمة.

الشربيني: التطعيم ضد كوفيد-19 يقلل فرص الإصابة بفيروس إيريس

وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بسبب الغالبية التي تم تطعيمهم باللقاح كوفيد-19 ومتحوراته أكثر من مرة تراجعت نسب الخطورة، مشيراً إلى أنَّه خلال أعوام قليلة سيتم تطوير اللقاحات الموجودة لتلائم الجميع من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة لتلافي أية مضاعفات أو خطورة للإصابة بالفيروس.

متحورات كورونا الجديدة لها قدرة أكبر على الانتشار

وتابع أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام، أنَّ متحورات كورونا الجديدة قد يكون لها قدرة أكبر على الانتشار لكن ليس بالخطورة السابقة، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي كشفت عن وصول حالات الإبلاغ بالإصابة بفيروس كورونا إلى أكثر من مليون إصابة جديدة خلال شهر.