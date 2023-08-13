افتتاح معارض «أهلا مدارس» لبيع الأدوات المكتبية بسعر المصنع أول سبتمبر

كشف أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، عن مفاجأة لطلاب المدارس وأولياء أمورهم، معلنا عن افتتاح معارض «أهلا مدارس» بداية من سبتمبر في كافة المحافظات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سعر التكلفة للمنتجات في معارض «أهلا مدارس» سيكون بسعر المصنع.

لا توجد أرباح بمعارض «أهلا بالمدارس»

وأكد أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف، أن أسعار معرض أهلا مدارس لا يوجد بها هامش ربح، مؤكدا أن أعلى سعر لكتاب خارجي حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ.

واستطرد أن الكراسة الـ28 ورقة بـ3 جنيهات في الفجالة، و96 ورقة بـ8 جنيهات، على عكس ما يتم ترويجه على السوشيال ميديا، مضيفا أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه.