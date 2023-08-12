أحمد موسى: مشروعات الصوب الزراعية بمصر لا يوجد مثيل لها في المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما أن هناك خطة للوصول إلى 16 ألف فدان من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

مشروع الصوب الزراعية في مصر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع الصوب الزراعية في مصر خاصة في قاعدة محمد نجيب العسكرية، لا يوجد مثيل لها في المنطقة، موضحًا أن الهدف من الصوب الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.

وأضاف، أن الدولة مازالت تعمل على إنشاء صوب زراعية في كل مكان بمصر، معقبًا: «ربنا يكرم الرئيس السيسي ويوفقه، ويديه على قد تعبه، لأنه خايف على الدولة وشعبها، ويعمل كل المشروعات التي تفيد الشعب، لأنه قلبه على الدولة».

السلع والمنتجات الزراعية متوفرة

وتابع بأن جميع السلع والمنتجات الزراعية متوفرة في كافة ربوع مصر، مضيفًا: «ممكن تكون الأسعار غالية بس السلع متوفرة، أسعار البصل في الخارج مرتفعة، إحنا زودنا تصدير البصل لأن هناك أزمة في الخارج، وصدرنا 300 ألف طن بصل وحقق عائد إيجابي على الوطن، الليمون دلوقتي بقى ليه سعر، هي البيوت عايشة على الليمون».

وطالب أحمد موسى، الجهات المعنية بتخصيص رحلات إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، وزيارة الصوب الزراعية التي اُنشأت في القاعدة.