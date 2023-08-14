يترقب طلاب تنسيق المرحلة الأولى2023، الكشف عن الحدود الدنيا للكليات و المعاهد المختلفة، خاصة بعد أن ترددت المعلومات عن قربها من عام 2022 خاصة فيما يتعلق بمعاهد تعادل كلية الهندسة وتقبل من 60% لطلاب الثانوية العامة العام الماضي وحقيقة اقترابها من الحدود الدنيا للعام الحالي.

معاهد تعادل كلية الهندسة وتقبل من 60% لطلاب الثانوية العامة.. التعليم العالي توضح

وكشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود معاهد تعادل كلية الهندسة وتقبل من 60% لطلاب الثانوية العامة العام الماضي، قائلة: «لم تتضح الأمور حتى الآن، وأن الحدود الدنيا للمعاهد ستتضح خلال أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، حيث من الوارد أن تتغير الحدود الدنيا للكليات عن العام الماضي وتختلف من حيث الترتيب في الدرجات».

تنسيق الجامعات 2023

وتكشف وزراة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور رؤساء الجامعات وعدد من قيادات الوزراة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وأكدت الوزراة وفقا لتقرير صادر عنها أنه من المقرر أن يتم الكشف عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023.