معتز خفاجي: محاولات اغتيالي لم تزدني إلا إصرارا على النظر في قضايا الإخوان

قال المستشار معتز خفاجي، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن «محاولات اغتيالي أثناء نظر قضايا إرهاب الإخوان لم تزدني إلا إصرارا على النظر في هذه القضايا».

محاولة اغتيال فاشلة

وأضاف خفاجي خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه «حدث ذات مرة اكتشفت الحراسة أمام منزلي شخصا يضع كيسا بجوار سيارتي، وسمع صوت مؤقت القنبلة داخل الكيس، كانوا أربعة أفراد وحاولوا الهرب، نجح اثنان منهم في الفرار، بينما اثنان استقلا سيارة أجرة، فسلمهما السائق للأمن».

جريمة أثناء الهروب

ولفت الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إلى أنه «أثناء محاولات الفرار تسببوا في تفجير قنبلتين من ثلاث، وأفسدت واجهة المنزل تماما، وبعدها بدأت إجراءات تأميني، وتم نقلي إلى مكان آمن تماما حتى استكمل الحكم في قضايا الإرهاب».