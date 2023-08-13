المستشار معتز خفاجي: طلبت نقل محاكمة متهمي «مكتب الإرشاد» إلى أكاديمية الشرطة وتلقيت تهديدا باغتيالي

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من النائب العام الشهيد هشام بركات، لتكليفه بقضية أحداث مكتب الإرشاد، نتيجة تنحي 4 دوائر عن نظر القضية، بسبب شغب المتهمين في الجلسات.

طلب من النائب العام الراحل

أضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بركات طلب مني أن أتمكن حتى من تلاوة أمر الإحالة لتصح إجراءات التقاضي، حيث كان المتهمين يثيرون الشغب ويمنعون استكمال تلاوة أمر الإحالة.

وأوضح أنه طلب من النائب العام الراحل، أن تقام قاعة المحاكمة جوار محبس المتهمين، حتى لا يستغرق نقلهم وقتا ويأخذ تكلفة أكبر، ويعرض أرواح قوات التأمين للخطر، لأن القضية غير عادية، وهؤلاء المتهمون غير عاديون.

القضايا كانت تُنظر في المحاكم حتى يتم تجهيز القاعة

وذكر الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، أنه تم تجهيز المطلوب في معهد أمناء الشرطة، وكانت القضايا تنظر في المحاكم حتى يتم تجهيز القاعة، وما جعلنا نسرع بالأمر، أن أحد المتهمين طلب لقائي في غرفة المداولة، وأخبرني أن هناك مخطط لاغتيالي أثناء ذهابي للمحكمة.