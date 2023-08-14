تفاصيل انطلاق المنتدي الثقافي بمساجد الإسكندرية.. هدفه رفع الوعي الديني

كشف الشيخ هاشم الفقي مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، تفاصيل انطلاق المنتدى الثقافي بمساجد الإسكندرية قالئا إن البداية كانت بمسجد الرقي بإدارة المنتزة وسيتم تفعيل المنتدى في جميع مساجد الإسكندرية الكبرى حسب خطة بهدف رفع الوعي الثقافي الديني لدى جموع المواطنين من منطلق نشر الفكر الوسطي في الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف بأسلوب علمي مدروس.

التسامح والمحبة

وأوضح لـ«الوطن» أن المنتدى الثقافي يقوم عليه مجموعة كبيرة من علماء الأوقاف وأئمة المساجد وأعضاء إدارة الدعوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مختار جمعة والقيادة السياسية في تجديد الخطاب الديني ونشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستقيم وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتي انتشرت بسبب التيارات المتطرفة التي أثرت بالسلب على أفكار الشباب ومن واجبنا دحض هذا الفكر المتطرف ومحاربته بشكل صحيح لإعادة روح التسامح والمحبة بين الناس.

المنتدى في جميع المساجد

وأشار الفقي إلى أن المنتدي سيجوب مساجد الإسكندرية الكبرى بالإضافة إلى العديد من ندوات التوعية الإسلامية والأنشطة إلى جانب النشاط الصيفى بالمساجد والذي حقق نجاحاً كبيراً وإقبالا كثيفاً من الأطفال مما يؤكد رغبة الجميع في التشبع من المعلومات الدينية وحفظ القرآن وممارسة الإنشاد الديني والعديد من الأنشطة التي ربطت الأطفال وذويهم بالمساجد.