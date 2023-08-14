كل ما تريد معرفته عن الكليات الموجودة في جامعة الفيوم.. 21 كلية متميزة

يطرح العشرات من طلاب الثانوية العامة 2023 سؤالًا حول ما هي الكليات الموجودة في جامعة الفيوم؟ خصوصًا مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الثانية، ومن بعدها الثالثة ليتمكنوا من تحديد رغباتهم والكلية التي يريدون الالتحاق بها والتي تتناسب مع مجموعهم، خصوصًا أنّ الجامعة افتتحت العديد من الكليات الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن الكليات الموجودة في جامعة الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل يوجد كلية طب في الفيوم؟

وتأسست كلية طب الفيوم عام 1994 كفرع لكلية طب قصر العيني بفرع جامعة القاهرة بالفيوم، وذلك استجابة لأهالي الفيوم لانتشار عدة أمراض بالمحافظة في هذا الوقت أبرزها الفشل الكلوي، والبلهارسيا، والحميات، والفشل الكبدي، وأمراض الجهاز الهضمي، والمسالك البولية.

وبدأت الدراسة بالكلية بصفة مؤقتة في كلية طب القصر العيني عام 1995، ثم استقلت لتصبح كلية طب الفيوم، وبدأت الدراسة في مقر الكلية القديم بحي البحاري بمدينة الفيوم عام 1997.

هل يوجد كلية تجارة بالفيوم؟

لا يوجد كلية تجارة بالفيوم، ولكن تضم جامعة الفيوم كلية تجارة من خلال التعليم المفتوح فقط.

كم عدد كليات جامعة الفيوم؟

ويبلغ عدد كليات جامعة الفيوم، 21 كلية بينها كليات قديمة، وأخرى حديثة تم افتتاحها مؤخرًا.

الكليات الجديدة بجامعة الفيوم

وشهدت جامعة الفيوم، افتتاح كليتين جديدتين مؤخرًا وتحديدًا في عام 2021 وهما كليتا الألسن، والحقوق، فيما يجرى إنشاء كليات العلاج الطبيعي، وعلوم الثروة السمكية، والفنون، والتي لم يتم افتتاحها بعد، فضلًا عن توفير بعض البرامج الدراسية المميزة والجديدة في عددٍ من الكليات.

ما هي الكليات الموجودة في جامعة الفيوم؟

وتحتضن جامعة الفيوم الكليات الآتية: