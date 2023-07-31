يطرح آلاف الطلاب، العديد من الأسئلة، حول مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم 2023، وأقسام الكلية، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكلٍ رسمي، بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم بنسبة نجاح بلغت 78.8%، كما أعلن أسماء الأوائل، الذين التي لم يكن أحدهم من أبناء الفيوم هذا العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم 2023، وتفاصيل الدراسة، وأقسام الكلية.

مصاريف كلية حاسبات ومعلومات الفيوم

وتتراوح مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة الفيوم 2023، بين 500 جنيه وتصل حتى 1300 جنيهـ ويتم تحديدها من خلال الكلية في أثناء التنسيق.

أقسام كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم

وتضم كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، 4 أقسام مميزة كالآتي:

قسم علوم الحاسب

قسم نظم المعلومات

قسم العلوم الأساسية

قسم البرامج الخاصة ويضم برنامجين وهما الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الحيوية.

نظام الدراسة بكلية الحاسبات

وبحسب الموقع الرسمي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، فإنّ نظام الدراسة بالكلية يأتي كالتالي:

- ينتقل الطالب من الفرقة المقيد بها بالفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات التي درسها أو كان راسبًا في «مقر أو اثنين».

- تعقد امتحانات النقل وامتحان البكالوريوس في نهاية كل فصل دراسي، في المقررات التي درسها الطالب في فرقته وفي المقررات المتخلفة عليه إن وجدت.

- يصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة، قرارا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان في المقررات التي لم يستوف بها نسبة الحضور 75%، وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من التقدم للامتحان فيها ،إلا إذا قدم عذرًا يقبله مجلس الكلية فيعتبر الطالب غائبًا بعذر مقبول.

- تُعقد امتحانات تكميلية في شهر سبتمبر لطلبة السنة الرابعة الراسبين، فيما لا يزيد عن مقررين ولا يُعقد امتحان تكميلي في مادة مشروع البكالوريوس.

يؤدى الطلاب تدريبًا عمليًا داخل الكلية للسنتين الأولى والثانية لمدة أربعة أسابيع على الأقل خلال العطلة الصيفية، ويحدد مجلس الكلية مجالات التدريب والمشرفين عليها، ويمكن إجراء تدريبات خارج الكلية تحت الإشراف الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس.