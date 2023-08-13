تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم.. 8 أقسام مميزة وفرصة عمل مضمونة

يطرح آلاف الطلاب والطالبات الكثير من الأسئلة حول تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم، والتي تضم 8 أقسام مميزة، خصوصًا أنّها أحد أبرز وأهم الكليات في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم ممن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة، فيتجهون إلى كلية التمريض ويلتحقون بها.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم وشروط الالتحاق بها، وأقسامها.

كلية التمريض تقبل من مجموع كام؟

ومن المتوقع أن تتشابه مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2023 جامعة الفيوم في المرحلة الثانية مع تنسيق العام الماضي بسبب تشابه النتيجة إلى حد كبير، حيث من المتوقع أن تكون نسبة القبول في كلية التمريض من مجموع قدره 296 درجة بما يعادل 65.60%.

كم قسم في كلية التمريض؟

وتضم كلية التمريض جامعة الفيوم 8 أقسام مميزة يختار الطالب أو الطالب من بينها وهي:

قسم تمريض الطوارئ والحالات الحرجة. قسم تمريض جراحي باطني. قسم تمريض الأم والرضيع. قسم تمريض أطفال. قسم تمريض إدارة. قسم تمريض صحة مجتمع. قسم تمريض نفسية.

شروط كلية تمريض الفيوم

وحدد الأعلى للجامعات شروط الالتحاق بكلية تمريض الفيوم والتي تمثلت في الآتي:

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على شهادة إتمام الثانوية العامة.

- أن يكون الطالب أو الطالبة من خريجي شعبة علمي علوم.

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على الحد الأدنى للقبول في الكلية.

- ألا يقل مجموع الطالب أو الطالبة عن 75% في مادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الكشف الطبي في الكلية.

- ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا ويتعهد الطالب أو الطالبة بالتفرغ للدراسة.

موقع كلية التمريض

وخصصت جامعة الفيوم موقع كلية التمريض لنشر كل ما يهم طلاب الكلية وذلك من خلال الضغط هنا، فضلًا عن تخصيص رقم لاستقبال استفسارات الطلاب من خلال الرقم 0846374420.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض تبلغ 5 سنوات تنقسم إلى 4 سنوات دراسة، والسنة الأخيرة امتياز، وتوفر تدريب عملي للطلاب طوال سنوات الدراسة، كما أنّ خريجيها يكون لهم تكليف فور تخرجهم من الكلية، أي يكون لهم فرصة عمل مضمونة.