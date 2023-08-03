مصاريف كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023.. 5 أقسام و3 برامج مميزة

أقل من 48 ساعة تفصل آلاف الطلاب عن تنسيق الكليات 2023، إذ يولي الطلاب أهمية كبرى لمعرفة مصاريف كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023، خصوصًا طلاب شعبة علمي رياضيات الحاصلين على مجموع يؤهلهم للالتحاق بكلية الهندسة جامعة الفيوم، التي تضم العديد من الأقسام المميزة، فضلًا عن بعض البرامج الدراسية الحديثة والمختلفة التي تواكب متطلبات وسوق العمل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن مصاريف كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023، فضلًا عن الأقسام والبرامج المميزة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة 2023 في كل مكان.

وبحسب تنسيق الكليات 2022، فإنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية هندسة جامعة الفيوم بلغ 84.87% أي ما يعادل 348 درجة، بينما من المتوقع انخفاض التنسيق قليلًا عن العام الماضي بسبب انخفاض الدرجات.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023

ومن المتوقع أن تتراوح مصاريف كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023 بين 940 جنيهًا وحتى 2000 جنيهًا بحسب القسم، وإذا كان الطلاب سيقيد انتظام أم انتساب بالكلية.

أقسام كلية الهندسة جامعة الفيوم لعام 2023

وتضم كلية الهندسة جامعة الفيوم 2023 نحو 5 أقسام مميزة يختار الطلاب ما بينها وهي:

الرياضيات والفيزيقا الهندسية. الهندسة المدنية. الهندسة الكهربية. الهندسة المعمارية. الهندسة الميكانيكية.

3 برامج دراسية مميزة بكلية هندسة الفيوم

وتوفر كلية الهندسة جامعة الفيوم 2023 برامج دراسية مميزة لطلابها التي يبلغ عددها 3 برامج وهي:

برنامج هندسة وإدارة التشييد

يتميز بتوافقه مع احتياجات سوق العمل، ويوفر الكثير من فرص العمل بالتزامن مع تزايد حجم المشروعات التشييد والبناء في مصر أو خارج مصر.

برنامج هندسة الميكاترونيات

يتم الدراسة به من خلال نظام الساعات المعتمدة، وهو أحد التخصصات النادرة في محافظات شمال الصعيد رغم احتياج سوق العمل له خصوصًا أنّه يجمع بين الهندسة الكهربية والميكانيكية، كما أنّه يتميز بوجود مقر تدريب ميداني لطلاب البرنامج في المؤسسات والشركات الكبرى في مجال هندسة الميكاترونيات.

برنامج التخطيط والتصميم العمراني

يتم الدراسة به من خلال الساعات المعتمدة، وهو أحد البرامج المهاة التي تخدم الكثير من التخصصات حيث أنّه مجال تطبيقي للعلوم التخصصية المكملة مثل شبكات الطرق، والجغرافيا، والاجتماع، والاقتصاد والبيئة، وغيرها.