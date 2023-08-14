مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق «مطروح - الإسكندرية»

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، منذ قليل، على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي بعد اشتعال النيران في السيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

15 مصابا ووفاة في حادث ميكروباص مطروح

واستقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم، مصابين حادث سيارة ميكروباص علي طريق الإسكندرية مطروح، وجاري تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الإنتشار السريع بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير المستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي ومباحث المرور إلي موقع الحادث علي طريق الإسكندرية وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.