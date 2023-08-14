النيابة تباشر التحقيق في واقعة مقتل مزارع بساقلته بسوهاج

تباشر الجهات المختصة بمركز ساقلته، جنوب شرق سوهاج، التحقيق في مقتل مُزارع على يدي نجل عمومته، عقب إصابته بعدة طعنات، وألقى بجثمانه وسط الزراعات دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده بالعثور على جثة مُزارع وسط الزراعات في ناحية دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین العثور على جثة «ا. م. س» 45 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، وبه آثار طلق ناري بالفخذ الأيمن وجرح طعني في الرقبة.

نجل عمومته وراء ارتكاب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة، نجل عمومته «أ ر. أ» 35 عامًا، عامل، ويقيم في ناحية دائرة المركز.

وعقب استصدار إذن الجهات المختصة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة عبارة عن «بندقية آلية وسكينن»، وبمواجهته قرر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات عائلية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.