تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم في سوهاج

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهم

أجرى رجال الشرطة في محافظة سوهاج تحريات مكثفة في الواقعة عقب ورود بلاغ من أحد الأشخاص يكشف فيه تعرضه لجريمة النصب والاحتيال من أحد الأشخاص، والاستيلاء على مبلغ مالي.

حيلة شيطانية من المتهم للنصب على المواطنين

وأسفرت تحريات الشرطة أن المتهم لجأ الى حيلة شيطانية لتسهيل ارتكابه لجريمة النصب، حيث زعم قدرته على تدبير وظيفة لنجله، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وقيامه بارتكاب جريمة النصب على المواطنين، وقام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية على المتهم بالنصب

كشف حسام همام المحامى لـ«الوطن» عن العقوبة القانونية لارتكاب جريمة النصب، حيث أوضح أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».