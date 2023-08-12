تجديد حبس 3 متهمين بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بتجديد حبس شقيقين ونجل عمهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بقتل مُزارع بطلق ناري على طريق «المنشأة - سوهاج» الزراعي، إذ سقط المجني بسيارته الملاكي في ترعة نجع حمادي عقب إصابته بطلق ناري بالبطن أثناء القيادة.

ولقي مُزارع مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري في البطن، أثناء تعدي 3 أشخاص عليه وتعرض لإصابة بعيار ناري من سلاح ناري كان بحوزة أحدهم، بسبب خلافات الجيرة.

مقتل مزارع إثر إصابته بطلق ناري في بالبطن

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة مأمور المركز، مفادها مقتل مُزارع إثر إصابته بطلق ناري في بالبطن.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع «م ر.ع.أ» 58 عاما- مزارع- ويقيم بناحية الشوش دائرة المركز، وأفاد شقيقه «إبراهيم» 41 عاما- عامل- ويقيم بذات الناحية، باتهام كل من: «أ أ.ح.م»- 50 عاما، موظف، وشقيقه «ف» - 56 عاما- عامل، ونجل عمومتهما «أ.ع.م» - 24 عاما- عامل- ويقيمون بدائرة المركز، بالتعدي على شقيقه بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة الثالث أثناء قيادة المجني عليه سيارته الملاكي، بطريق «المنشأة- سوهاج» الزراعي؛ ما أدى إلى سقوط السيارة في ترعة نجع حمادي.

ضبط المتهمين والسلاح المستخدم

وعقب استئذان جهات التحقيق، جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم «بندقية آلية» بإرشاد الثالث، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب.