حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بسوهاج بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنيين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة سوهاج، فقد قام رجال الشرطة بعمل تحريات مكثفة في الواقعة عقب ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد فيه تعرضه للنصب والاحتيال من أحد الأشخاص واستيلائه منه على مبلغ مالي.

وأوضح المجني عليه فى بلاغه أن المتهم زعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجله، من خلال علاقاته بالعديد من المسؤولين في بعض الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة، وقد توصلت التحريات الى صحة الواقعة، وقيامه بإرتكاب جريمة النصب على المواطنيين.

وعقب تقنيين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجده، وقام رجال الشرطة بضبطه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانون العقوبات تناول عقوبة إرتكاب جريمة النصب، ولتوضيح نص العقوبة أوضح حسام همام المحامى لـ«الوطن» أن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».