تحطم مقاتلة أمريكية من طراز «ميج 23» أثناء مناورة في معرض جوي (صور وفيديو)

تحطمت مقاتلة من طراز «ميج 23» كانت تقوم بمناورة في معرض جوي في ولاية ميشيجان الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، فيما تمكن الطياريون من الخروج، وفقًا لما أعلنه «مطار ديترويت كابيتال» في بيان.

وتحطمت الطائرة مباشرة في ساحة انتظار السيارات في مجمع سكني في مدينة «بيلفيل»، وأصابت عدة سيارات، فيما تمكن الطياريون على متن الطائرة من الخروج قبل الحادث، أحدهما سقط في «بحيرة بيلفيل» والآخر سقط على شجرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في حادث تحطم المقاتلة.

#USA. A #plane collided with an apartments during the "Thunder Over Michigan" #airshow.This incident occurred in #BurenTownship,#Michigan. The two pilots successfully ejected from the jet and subsequently landed in a nearby lake before the jet crashed

