رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تحطم مقاتلة أمريكية من طراز «ميج 23» أثناء مناورة في معرض جوي (صور وفيديو)

كتب:

حسن رمضان
04:25 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
حطام طائرة مقاتلة من طراز «ميج 23»

حطام طائرة مقاتلة من طراز «ميج 23»

تحطمت مقاتلة من طراز «ميج 23» كانت تقوم بمناورة في معرض جوي في ولاية ميشيجان الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة، فيما تمكن الطياريون من الخروج، وفقًا لما أعلنه «مطار ديترويت كابيتال» في بيان.

وتحطمت الطائرة مباشرة في ساحة انتظار السيارات في مجمع سكني في مدينة «بيلفيل»، وأصابت عدة سيارات، فيما تمكن الطياريون على متن الطائرة من الخروج قبل الحادث، أحدهما سقط في «بحيرة بيلفيل» والآخر سقط على شجرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في حادث تحطم المقاتلة.

 

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: تحطم طائرة صغيرة يودي بحياة 6 أشخاص قرب لوس أنجلوس

مصرع 3 أشخاص في تحطم طائرة بكاليفورنيا الأمريكية

وسائل إعلام: حادث تحطم طائرة بماريلاند أسفر عن مقتل جنرال أمريكي متقاعد

مصرع مسؤول بشركة لصناعات عسكرية أمريكية في تحطم طائرة بفلوريدا
بقلم حسن رمضان