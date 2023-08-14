«الأرصاد» تزف بشرى بشأن حالة الطقس: تحسن مستمر وأجواء منعشة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار التحسن في حالة الطقس والأحوال الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل، نظرا لاستمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، بحيث تسود أجواء منعشة ليلا، ما يحسّن الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، ويستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل لـ6 درجات.

تكاثر السحب على القاهرة وشمال البلاد

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى تكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء، بدءا من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة وشمال الصعيد، بحيث تحد من تأثير أشعة الشمس نهارا، ويستمر ارتفاع نسب الرطوبة على المحافظات الساحلية الشمالية والشرقية والقاهرة الكبرى.

ارتفاع أمواج البحر المتوسط

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ نشاط الرياح يعمل على ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز مترين في بعض الشواطئ.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 17 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.