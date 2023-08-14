درجات الحرارة اليوم.. استمرار تحسن الطقس والعظمى بالقاهرة 34

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، بسبب ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، التي تساعد على تلطيف الأجواء.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً، ليصاحب السحب المنخضفة والرياح تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، تنتشر الشبورة المائية صباح اليوم حتي الساعة السابعة على بعض المناطق، ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 - 25.

العاصمة الإدارية 34 - 25.

أكتوبر 34 - 24.

بنها 34 - 25.

دمنهور 33 - 25.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 33 - 24.

المنصورة 34 - 25.

الزقازيق 34 - 25.

شبين الكوم 34 - 25.

طنطا 34 - 24.

دمياط 32 - 24.

بورسعيد 32 - 25.

الإسماعيلية 35 - 23.

السويس 35 - 24.

العريش 32 - 24.

رفح 32 - 24.

رأس سدر 36 - 25.

نخل 37 - 22.

كاترين 34 - 17.

الطور 35 - 26.

طابا 37 - 25.

شرم الشيخ 40 - 30.

الإسكندرية 30 - 24.

العلمين الجديدة 31 - 24.

مطروح 30 - 24.

السلوم 31 - 23.

سيوة 35 - 23.

رأس غارب 38 - 28.

الغردقة 39 - 28.

سفاجا 38 - 29.

مرسى علم 38 - 28.

شلاتين 38 - 29.

حلايب 35 - 29.

أبو رماد 36 - 29.

رأس حدربة 35 - 28.

الفيوم 35 - 24.

بني سويف 35 - 23.

المنيا 36 - 24.

أسيوط 36 - 23.

سوهاج 38 - 25.

قنا 42 - 26.

الأقصر 42 - 27.

أسوان 43 - 29.

الوادي الجديد 40 - 27.

أبو سمبل 41 - 29.