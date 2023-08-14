حالة الطقس اليوم.. اعرف سر تحسن الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، متوقعة استمرار التحسن في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب منخفضة ورياح وأمطار على عدة مناطق

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً.

حالة الطقس اليوم

ويصاحب السحب المنخضفة والرياح تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم، تنتشر الشبورة المائية صباح اليوم، على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 14 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 43 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.