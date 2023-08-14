تفاصيل منح ودورات تدريبية مجانية من وزارة الشباب.. وشروط القبول

حددت وزارة الشباب والرياضة عددا من الشروط للقبول بالمنح والدورات التدريبية التي تنظمها للشباب للتأهيل لسوق العمل حتى سن الـ35، والتي تتولاها الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

وتتنوع مجالات المنح والدورات التدريبية المجانية في عدة دورات منها:

- دورة فني صيانة أجهزة منزلية: «غسالة بوتاجاز – سخان – دفاية كهربائية – مكواة – مكنسة كهربائية - مروحة».

- دورة فني صيانة أجهزة تيار خفيف: «كاميرات المراقبة بجميع أنواعها – أجهزة الإنذار بجميع أنواعها – الإنتركم – التليفون الأرضي».

شروط القبول بالدورات التدريبية

وجاءت شروط القبول بالدورات والمنح التدريبية، كالتالي:

- الدورات التدريبية للخريجين فقط وليس للطلاب.

- مؤهل عالي أو مؤهل متوسط وفوق متوسط.

- السن من 18 إلى 35 سنة.

- يشترط موقف التجنيد محدد للذكور.

- الجدية والالتزام.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- يفضل متفرغ أو ليس لديه عمل.

تفاصيل الدورات التدريبية

- الكورسات مجانية تماما

- التدريب مسائي

- التدريب أونلاين

- مجة التدريب 4 أيام في الأسبوع لمدة شـهر ونصف.

- انعقاد الدورات التدريبية بوسط البلد.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التقديم للدورات التدريبية والتفاصيل يجرى من خلال اللينك التالي: https://docs.google.com/.https:/

ونوهت الوزارة بأنه يجرى التواصل من خلال جروب واتس آب لتحديد المقابلة الشخصية للمتقدمين.