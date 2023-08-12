وزارة الشباب تطلب مدربين للأطفال بالمشروع القومي للموهبة الحركية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حاجتها لمدربين من الجنسين متخصصين في الأنشطة الرياضية (ألعاب القوى – تنس طاولة – مصارعة – جودو – تايكوندو – سلاح – كاراتيه) للاستعانة بهم في تدريب الأطفال المشاركين بالمشروع القومي للموهبة الحركية في مرحلته الثانية، إذ إن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 31/ 8 /2023.

واستمرارا لسلسلة الاخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل العمل المطلوب وفق بيان الشباب والرياضة، إذ يتم التدريب يتم بمحافظات ( القاهرة – الإسكندرية – الشرقية – بورسعيد – أسيوط ).

شروط اختيار المدربين

1- أن يكون حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ويفضل الحاصل على مؤهلات أعلى.

2- أن يكون عضو نقابة المهن الرياضية.

3- يفضل أن يكون مقيد بالاتحاد المصري للنشاط الرياضي المتقدم له.

4- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال تدريب البراعم في النشاط الرياضي المتقدم له.

5- يفضل أن يكون اجتاز دورات تدريبية في مجال تدريب البراعم.

6- يفضل أن يكون لديه خبرات متنوعة في تدريب المهارات الأساسية في الألعاب الرياضية.

7- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال الممارسة كلاعب.

8- أن يكون ملم بالمبادئ التربوية في التعامل مع الأطفال في سن مبكر.

9- أن يمتلك مهارات العمل ضمن فريق ومهارات التواصل والاتصال الفعال.

10- أن يمتلك مهارات الانضباط في العمل والتعاون مع الرؤساء والزملاء.

11- أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

12- أن يكون ملم بمهارات الحاسب الآلي.

13- أن يكون من أبناء المحافظة المنفذ بها المشروع.

14- اجتياز المقابلة الشخصية.

15- تسجيل البيانات على الرابط الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

- السيرة الذاتية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منها.

- صورة كارنية النقابة العامة للمهن الرياضية.

- صورة كارنية الاتحاد المقيد به.

- صور شهادات المؤهلات الأخرى والدورات التدريبية.

- صور شهادات الخبرة إن وجدت.

- عدد (6) صور شخصية.

كيفية التقديم

ووفقالوزارة فإن الراغبين في التقديم للتدريب بالمشروع تقديم نسخة من المستندات المطلوبة لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة محل الاقامة والتسجيل على بوابة وزارة الشباب والرياضة https://www.emys.gov.eg/ar أو التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://www.emys.app/sport/talented_coaches/