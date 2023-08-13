18 وظيفة جديدة توفرها وزارة الشباب والرياضة.. بخبرات ودون

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن احتياج شركة G4S، للوظائف الآتية:

وظائف أفراد أمن

المميزات الوظيفية :

• رواتب مجزية

• تأمين طبي واجتماعي

• توفير وسيلة مواصلات

*الشروط*

• اجادة القراءة والكتابة

• حسن المظهر

• السن من 21 سنة حتي 45 سنة

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالي:

https://forms.office.com/r/H6UzRFQXdW

لمتابعة المزيد من الوظائف علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://tawzeefmasr.com

17 وظيفة خالية في متجر العثيم

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصرعن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة العثيم.

العنوان: وان قطاميه - معمار المرشدي -طريق الدائري في اتجاه المعادي - بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنه - بجوار توكيل فولفو وستاربكس -برج 215 الدور الخامس

يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4م

للوظائف الأتية:

1. مديرين فروع

2. مدير اغذية طازجة

3. مشرف أغذية جافة

4. مشرف كاشير

5. كاشير

6. موظفFMC.

7- محضر طلبات

8. منسق ممرات

9. بائع عطارة

10. بائع خضار وفاكهة

11. بائع لحوم (افرنجي)

12. بائع بقالة

13. موظف أمن

14. موظف نظافة

15. سائق فسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا).

16. مشرف تبريد وتكييف

17. فني تبريد وتكييف

أماكن العمل: قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الهرم – فيصل - حدائق الاهرام – اكتوبر - مدينة الفردوس - المهندسين - الدقي - الفسطاط - المعادي

الحقوق والمميزات:

•تأمين طبي عائلي

•فرص ترقية للمتميزين

•دورات تدريبية

الشروط:

•جميع المؤهلات

•خبرة وبدون

•موقف واضح من التجنيد

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/sSc0cc02L7

للتقديم:العنوان: وان قطاميه - معمار المرشدي -طريق الدائري في اتجاه المعادي - بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنه - بجوار توكيل فولفو وستاربكس -برج 215 الدور الخامس يوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4م

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

www.tawzeefmasr.com