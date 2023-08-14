كيف تحمي نفسك من متحور كورونا الجديد EG.5؟.. اعرف 5 نصائح مهمة

أظهرت إحصائية منظمة الصحة العالمية، تسجيل أكثر من مليون إصابة، فضلا عن 3100 حالة وفاة حول العالم حتى الآن لمتحور كورونا الجديد EG.5/ الذي أثار قلق الجميع بسبب انتشاره السريع في عدد من الدول، بينما نفت وزارة الصحة والسكان وجوده في مصر.

وتستعرض «الوطن»، نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5

وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيانات رسمية، أنّ متحور كورونا الجديد ظهر في صورتين، ويعتبر من متحورات أوميكرون EG.5 وEG. 5.1، لذا فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجب الإصابة بالفيروس الجديد، كما يلي.

1- ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والتجمعات.

2- تغطية الفم بسبب الرذاذ الذي يخرج من الآخرين، في أثناء السعال أو العطس.

3- غسل اليدين سواء قبل أو تناول الطعام.

4- تجنب التدخين أو الجلوس في مكان المدخنين.

5- يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم، والتي تعمل على تعزيز المناعة، ما يجعلها قادرة على مواجهة الأمراض والفيروسات.

نصائح مهمة للوقاية من متحور كورونا الجديد EG.5

6- تناول المياه باستمرار حتى لا يحدث جفاف للجسم، بل يجب دائمًا الشعور بالارتواء.

7- ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، ويفضل المشي الذي يعد أفضل أنواع الرياضة.

8- الحرص على التطعيم ضد الإنفلونزا لأنها تعمل على مقاومة الجسم ويمنع الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5، وخاصة تطعيم الإنفلونزا الرباعي.