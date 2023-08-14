أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023.. تعرف عليها

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك عدد من الكليات متبقية من تنسيق المرحلة الأولى للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، منوهة بأن الوزير يكشف بعد قليل نتيجة التنسيق والحدود الدنيا للكليات المختلفة خاصة كليات القطاع الطبي والهندسة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة العليا للتنسيق تعمل حاليا على الانتهاء من تجهيز النتيجة لطلاب الثانوية العامة 2023 المسجيلن بالمرحلة الأولى 2023 للكشف عنها من قبل وزير التعليم العالي البحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور خلال مؤتمر الصحفي.

وأوضحت المصادر أن الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكليات القطاع العلمي ستكون في الطب البيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة والجامعات التكنولوجية، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والألسن والاقتصاد والعلوم السياسية، والآثار، والإعلام، وبقية الكليات النظرية.

وتابعت أنه بالنسبة لكليات القطاع الهندسي فإن الأماكن الشاغرة ستكون بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتخطيط العمراني، والجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، وفنون جميلة عمارة، والألسن والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، بقية الكليات النظرية والمعاهد العليا.

تنسيق الجامعات 2023

وبالنسبة للشعبة الأدبية فالأماكن الشاغرة ستكون بعدد من كليات التربية، وكليات الآداب، وكليات الحقوق، وكليات السياحة، كليات الخدمة الاجتماعية، والتربية النوعية والفنية والمعاهد.