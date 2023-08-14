«الأرصاد»: الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية.. وطقس لطيف حتى الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأحوال الجوية تشهد تحسنًا ملحوظًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، بسبب الكتل الهوائية التي تؤثر على حالة المناخ بمصر، كونها هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، تكون معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ما يؤثر على طبقات الجو العليا ويعمل على تكوين منخفض جوي.

سحب منخفضة ومتوسطة بسبب المنخفض الجوي

أضافت الدكتورة منار غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى» اليوم الإثنين، أنّ المنخفض الجوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، وتظهر بقوة خلال فترة الصباح، وتساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء بشكل كبير، في الوقت الذي يساعد المنخفض الجوي على تقليل درجات الحرارة، والتي تعد أقل من المعدل الطبيعي لها بمثل هذا الوقت من العام.

أجواء مستقرة بمعظم محافظات الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى فترة الظهيرة 33 درجة مئوية في الظل، ونشعر بها كأنّها 35 أو 36 درجة مئوية، نتيجة نسب الرطوبة بالجو، مؤكدة أنّه بصفة عامة تكون الأجواء مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، والطقس نهارا وظهرا يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا.