«الأرصاد» تتوقع سقوط أمطار ليلا على سانت كاترين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة على مدينة سانت كاترين إذ تشهد تراكم للسحب الرعدية الآن، التي قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، وهو أمر مخالف للأجواء الصيفية التي تعيشها مصر في الوقت الراهن من ارتفاع درجات الحرارة.

حالة طقس سانت كاترين اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس سانت كاترين اليوم معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا ثم يعود إلى انخفاض تدريجي ليلا، مع احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة بنسبة 20% بسبب تراكم السحب عليها في الوقت الراهن.

درجات الحرارة في سانت كاترين اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في سانت كاترين اليوم، العظمي 34 درجة مئوية، والصغري 17 درجة، وهو ما يعني أن طقس اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة، مائل للبرودة ليلا.

ويساعد على تحسن طقس سانت كاترين اليوم سرعة الرياح التي تصل إلى 26 كيلو متر في الساعة، وهي التي تلطف نسبيا من ارتفاع درجات الحرارة ظهرا.