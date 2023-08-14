أخبار روسيا.. إدراج قادة من الجيش الأوكراني ضمن قائمة المطلوبين جنائيا

وضعت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، ثلاثة من قادة الجيش الأوكراني على قائمة المطلوبين من بينهم القائد العام للقوات المسلحة يفجيني مويسيوك، ونقلت وكالة أنباء «تاس»، خلال تغطيتها لأخبار روسيا، عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية قولها إن مويسيوك مطلوب للاشتباه به في قصف دونباس وقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.

أهم أخبار روسيا.. إدراج قادة أوكرانيين كمطلوبين

وجرى إدراج القائدين الآخرين في القوات الأوكرانية اللذين تمّ إدراجهما أيضًا على قائمة المطلوبين في قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية بموجب صحيفة جنائية دون توضيح سبب، وهما إيجور بالانيوك وأندريه كوفالتشوك.

لائحة اتهام غيابية

ووجهت لجنة التحقيق الروسية لائحة اتهام غيابية إلى قائد الجيش الأوكراني مويسيوك كوفالتشوك في نهاية يوليو الماضي، تضمنت قيادتهما لوحدات من الجيش الأوكراني التي قصفت مدنا في إقليمي دونيتسك ولوجانسك في 2016 و2017 و2019، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.