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«الداخلية الروسية»: المشتبه في تنفيذها تفجير مقهى بطرسبرج تعترف بالجريمة

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أ ش أ
03:42 م | الإثنين 03 أبريل 2023
المشتبه بها

المشتبه بها

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، اعتراف المشتبه بها في اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي بتورطها في تنفيذ الانفجار، الذي أودى بحياته أمس الأحد بمدينة سان بطرسبرج، نقلا عن وكالة أنباء «تاس» الروسية. 

قطع فيديو تعترف فيه داريا تريبوفا

ونشر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية الروسية، مقطع فيديو تعترف فيه المحتجزة حاليا للاشتباه في تورطها في مقتل المراسل العسكري  تاتارسكي، بأنها من أحضر القنبلة الصغيرة التي انفجرت داخل المقهى، وقالت المشتبه بها: «كنت أنا من قمت بإدخال التمثال الصغير الذي انفجر إلى المقهى، لكنها رفضت في الوقت نفسه الكشف عن الشخص أو الجهة التي أعطتها التمثال الصغير»، مضيفة: «سأتحدث عن ذلك لاحقًا، إذا كنت لا تمانع».

وعند سؤالها عن سبب احتجازها، أجابت تريبوفا: «لقد تم احتجازي لوجودي في مكان مقتل فلادلين تاتارسكي على ما أعتقد».

اتهامات للاستخبارات الأوكرانية

وفي وقت سابق، اتهمت وكالة مكافحة الإرهاب الروسية الاستخبارات الأوكرانية في تخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة تاتارسكي بالتعاون مع مع مؤسسة مكافحة الفساد التابعة للناشط السياسي المعارض أليكسي نافالني.

 

 

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