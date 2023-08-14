«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة مع نشاط نسبي للرياح ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَ الطقس فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضًا بدرجات الحرارة وخصوصا ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، ومع فترات المساء وساعات الليل نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح بمعظم محافظات الجمهورية وسرعاته بين 30 كيلومترًا/ساعة، و35 كيلومترًا/ساعة، مما يقلل الشعور بنسب الرطوبة ويلطف الأجواء بشكل كبير ونشعر بنسمات الهواء الصيفية اللطيفة نشعر بها فترات الليل وساعات المساء بشكل كبير.

شبورة مائية في الصباح الباكر مع ساعات الليل المتأخرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه من المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

وأشار إلى وجود فرص أمطار جنوب سيناء بمدينة دهب وطابا وسانت كاترين، وهي أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم ولكنها غير مؤثرة على أي أعمال أنشطة يومية.

سرعات الرياح معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والمحافظات هذا الأسبوع سيكون بين الـ32 درجة مئوية و33 درجة مئوية، مشيرة إلى أنَّ سرعات الرياح معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، مما أدى لاعتدال الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، والبحرين مؤهلين لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه، ولكن يجب الحذر من التعمق داخل أعمال البحار.