شواطئ مرسى مطروح تستقبل الزوار بعد 5 أيام من ارتفاع الأمواج

عادت شواطئ مرسى مطروح المفتوحة على البحر الكبير إلى الاستقرار مرة أخرى، بعد 5 أيام من ارتفاع الأمواج على البحر بسبب نشاط الرياح، الذي تسبب في ارتفاع المد والجذر ووصول الأمواج إلى 2.5 متر، نتيجة عدم استقرار حالة البحر، لتبدأ في استقبال المصطافين.

استقبال الشواطئ للزائرين مرة أخرى

وقال سالم دواس مدير شاطئي أم الرخم والمالديف بالأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، إن حالة البحر أفضل كثيرا من الأيام الماضية، خاصة بعد هدوء الأمواج وبدء استقبال المصطافين للاستمتاع بأجواء لطيفة، في ظل وجود خدمات على الشواطئ من فرق إنقاذ متخصصين، وحمامات وأدشاش وكافتريات ومطاعم، وألعاب بحر وكيدز أريا للأطفال.

شواطئ مرسى مطروح المفتوحة

وتمتد الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير في مدينة مرسى مطروح، في الناحية الغربية ومنها: «عجيبة، الأبيض، أم الرخم، زمردة الأبيض، بلو بيتش، الأبيض العام، لؤلؤة الأبيض، والشواطئ الواقعة من منطقة كليوباترا حتى منطقة القصر»، بطول 9 كيلومترات.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، متابعة الشواطئ من خلال إدارة ومسؤولي الشواطئ ووجود منقذين، وزيادة سيارات الإسعاف بامتداد المناطق السياحية، وأهمية التزام جميع العاملين بتعليمات مجلس المدينة فيما يخص حالة الطقس والبحر، وذلك لحماية جميع المصطافين من زوار مرسى مطروح على مدار موسم الصيف.