زحام كبير على شواطئ مطروح في «الويك إند».. خروجة على أد الإيد

قال عمر عبد المجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، إن المحافظة رفعت شعار «الصيف أجمل في مطروح»، يأتي ذلك في ظل إقبال أعداد كبيرة من ضيوف المحافظة خلال موسم الصيف على الشواطئ الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية التي تصل من جميع دول أوروبا والعالم، نظرا للمقومات السياحية التي تتمتع بها مدينة السحر والجمال، في ظل طقس أكثر من رائع، مما يؤدي إلى رفع نسبة الإشغالات السياحية في المدينة والمحافظة بشكل عام.

شواطئ مطروح تستقبل آلاف المصطافين

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك إقبالا كبيرا من المصطافين والمقيمين على الشواطئ، تزامنا مع رحلات اليوم الواحد التي تأتي من محافظات مصر المختلفة.

وأشار رئيس المدينة ببيان إلى أن شواطئ مطروح تشهد زحاما شديدا في الويك اند نظرا لوصول رحلات اليوم الواحد في نهاية عطلة الأسبوع، مع توافر كافة الخدمات لتكون قبلة المصريين، والمصيف الأول، لقضاء مصيف وقت ورحلة ممتعة على الرمال الناعمة والمياه الفيروزية وحمَّامات الشمس على الشواطئ.

أسعار شواطئ مطروح

وشدد «عبد المجيد» على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسؤولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظاً على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

أوضح «عبد المجيد»، أن أسعار الشواطئ العامة هذا العام جاءت 120 جنيها للشمسية و4 كراسي، بمتابعة من مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين، وناشد الزائرين والوافدين بالإبلاغ الفوري في حالة التلاعب بالأسعار على رقم 0464935266.