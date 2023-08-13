إنقاذ شخص من الغرق في أحد شواطئ مطروح

نجح فريق «غواصون الخير» المتطوعين في إنقاذ شخص تعرض لحادث غرق في أحد شواطئ غرب مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصاب في حالة سيئة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

إنقاذ شخص من الغرق

واستقبل مستشفى مطروح العام المصاب ويدعى محمد محمود محمد، 25 سنة، من الجيزة، يعاني من صعوبة في التنفس، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة له، واستكمال الخدمات الطبية من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة.

التعامل السريع مع الحالة

كان شخص تعرض للغرق خلال استحمامه على أحد شواطئ مرسى مطروح، واختل توازنه نتيجة ارتفاع الأمواج، وعلى الفور تحرك فريق «غواصون الخير» المتطوعين على الشاطئ والنزول إليه والتعامل السريع مع الحالة حيث تمكنوا من إنقاذه وسحبه من المياه وإخراجه قبل غرقه.