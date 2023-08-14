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بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة

كتب:

نرمين عفيفي
12:18 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما يعلن وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، وأيضًا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية.

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بعد قليل مؤتمر وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023
بقلم نرمين عفيفي