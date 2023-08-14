البنك المركزي الصيني يضخ 6 مليارات يوان في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني «البنك المركزي»، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 6 مليارات يوان «نحو 836.98 مليون دولار أمريكي»، وبسعر فائدة 1.9%.

الحفاظ على سيولة معقولة

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما قال البنك المركزي في بيان له نقلتة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقًا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.