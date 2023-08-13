«القاهرة الإخبارية»: عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة، تحت حراسةٍ مشددةٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفّذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس، إن هذه الانتهاكات تأتي بتحريض علني ومباشر من جانب الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يمكن لمسه في مشاركة مسؤولين حكوميين في عمليات الاقتحام الاستفزازية التي يشهدها المسجد الأقصى بين الحين والآخر.

اقتحام 107 مستوطنين إسرائيليين لالمسجد الأقصى

وأضافت أن 107 مستوطنين إسرائيليين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، بحراسة من شرطة الاحتلال، التي حرصت على وضع تمركزات أمنية في المداخل والمخارج، لتأمين المستوطنين خلال أدائهم الطقوس التلمودية.

وأشارت إلى أن هناك دعوات مستمرة لتكثيف عمليات الاقتحام والتظاهر، خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع بعض المناسبات والاحتفالات الدينية اليهودية، التي تنعكس سلبًا على نمط حياة سكان القدس، لا سيما وأنها تتسبب في إغلاق العديد من المحاور والطرق وانتشار أمني مكثف بالعديد من المواقع.