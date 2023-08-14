«التعليم» تنتهي من طباعة أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، جاهزة إذ تم الانتهاء من طباعة أوراق أسئلة الامتحانات وجار صندقة «الأسئلة والبابل شيت»، استعدادًا لتوزيعها علي مراكز توزيع الأسئلة استعدادًا لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، المقرر أن تبدأ يوم 19 أغسطس وفقًا للجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب الباقين للدور الثاني للثانوية العامة 2023، وصل إلى 118 ألفا و605 طلاب وطالبات، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بنفس رقم جلوس امتحانات الدور الأول مؤكدًا أنه لا تغيير في أرقام الجلوس الطلاب.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 والمقرر أن تبدأ يوم ح للطلاب الراسبين في مادة أو مادتين، و الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بالدرجة الفعلية لوجود عذر قهري او مرضي:-

يوم السبت 19 أغسطس الجاري: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

- يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

- يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

- يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

- يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.