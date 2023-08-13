وزير التعليم: لأول مرة أصبح لدينا تفاصيل الاحتياج لمعلمين في كل إدارة تعليمية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي تغيير يواجه مقاومة، موضحا أنه تم إشراك أولياء الأمور في استراتيجية تطوير التعليم 2024- 2029، مشددا على أن التطوير خطة دولة، ويتم استكمال خطة تطوير التعليم التي تبنتها الدولة المصرية، مشددا على أنه لا بد من تغيير أدوات التقييم لقياس المهارة، لافتا إلى أنه لا بد من تسليح الطلاب بالمهارات والجدارات، وهو ما يتم حاليا في التعليم الفني، منوها إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت كثيرا لدى المجتمع، مشددا على أنه لا بد من تحسين الصورة الذهنية للمعلمين.

تسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في مشروعات التعليم

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إن مصر بها 25 مليون طالب تقريبا، منهم 22 مليون طالب بالمدارس الحكومية و 2 مليون طالب بالمدارس الخاصة، مضيفا أنه يوجد 60 ألف مدرسة منها 49804 مدرسة حكومي و 10450 مدرسة خاصة، مشيرا إلى أن عدد المدارس لا يكفي ولا بد من مشاركة القطاع الخاص بقوة في العملية التعليمية، لافتا إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص في هذا الشأن.

مميزات خطة تطوير التعليم

أشار وزير التعليم إلي وجود 958 ألف 763 معلم، منهم 843 ألف و490 معلم بالمدارس الحكومية، و115 ألف و263 معلم بالمدارس الخاصة، مؤكد أنه لأول مرة أصبح لدينا تفاصيل احتياجات كل إدارة تعليمية، وكل مادة.. من المعلمين، لافتا إلى أن أهم ما يميز أي خطة استراتيجية هو مدى ديناميكيتها ومرونتها، وأن تكون الأطراف كلها جاهزة لتقبل الخطة، مثل بنية تحتية جاهزة وأولياء أمور متقبلين للتطوير.