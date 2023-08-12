«معلومات الوزراء»: قناة السويس تحوّلت إلى ممر رقم 1 للشركات العالمية

تحوّلت قناة السويس إلى ممر رقم 1 للكثير من الشركات العالمية، وبفضل التحول الرقمي الذي أنجزته هيئة القناة، استطاعت الاستفادة من الأزمات العالمية وتقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية، فالتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي تسهم في تسريع عمليات الشحن والتفريغ وتخفيض تكاليف النقل، مما يجعل القناة الأكثر جاذبية للشركات الكبرى في العالم.

جاء ذلك وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إذ أكد خلاله الفريق الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، أنه من ضمن الخدمات المقدمة بقناة السويس خدمات التحول الرقمي والذي بدأت فيه الهيئة منذ عام 2020، ووفر خدمات متنوعة كالحجز المُسبق للسفن.

وفر أيضاً التحول الرقمي بقناة السويس، الوقت والجهد والهدر من البضائع، فضلاً عن عمل تخفيضات للرحلات الطويلة، وخدمات أخرى مصل خدمة وإصلاح وصيانة السفن في الترسانات الخاصة بالهيئة، كما أنها تمتلك 16 محطة مراقبة بطول القناة أي كل 11 كيلو أو 12 كيلو توجد محطة مراقبة.

مزايا التحويل الرقمي

محطات المراقبة تراقب السفن أثناء عبورها وتحافظ على المسافات بينها وبين السفن الأخرى، فضلاً عن إمكانية الإبلاغ بسهولة في حالة حدوث أي مشكلات تعوق سير السفينة، كما وفر التحول الرقمي بقناة السويس خدمة الإسعاف وخدمة الإنقاذ عن طريق محطات المراقبة، فضلاً عن ربط جميع إدارات هيئة قناة السويس ببعضها البعض.

قال الفريق أسامة ربيع، إنَّه تمكّن بفضل التحول الرقمي من الاطلاع على «البوسطة» كاملة التي كانت تُعرض عليه ورقياً من خلال الجهاز الإلكتروني سواء في مقر العمل أو خارجه، لافتاً إلى أنه مكّن أيضاً من دخول خطوط جديدة لقناة السويس مثل سفن الساحل الشرقي الأمريكي التي أصبحت الهيئة بالنسبة لها العميل الأول بفضل الخدمات المقدمة.