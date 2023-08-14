وظائف خالية في الجامعة اليابانية بالإسكندرية.. اعرف التخصصات المطلوبة

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية، توافر وظائف خالية في تخصص هندسة الصناعة والتصنيع، حيث تحتاج إلى التعاقد مع «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد» لبرنامج هندسة التصميم المبتكر، عبر عقد بدوام كامل للتدريس لطلاب الجامعة الحكومية.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل الوظائف الخالية في تخصصات الهندسة بالجامعة اليابانية في الإسكندرية، تسهيلًا على الراغبين الالتحاق بها، ومتاح التقديم بها حتى 23 أغسطس الجاري.

المؤهلات والمهارات المطلوبة

- مرشحين بارزين في مجال الهندسة الصناعية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه في: هندسة الإنتاج أو الهندسة الصناعية أو مجال ذي صلة.

- يُتوقع من المتقدمين متابعة أحدث الأبحاث ويجب أن يمتلكوا سجلًا ثابتًا من المنشورات في المجلات المحكمة وسجل بحثي يتناسب مع رتبهم.

- يجب أن يمتلك المتقدمون أيضًا قدرة مثبتة على تدريس دورات على مستوى الكلية في الهندسة الصناعية وهندسة الإنتاج، بالإضافة إلى خبرة في تدريس الدورات في الماجستير والدكتوراه في هذه المجالات.

الأوراق المطلوبة لوظائف الجامعة اليابانية

- السيرة الذاتية

- بيان التدريس

- بيان البحوث

- التقديم عبر موقع الجامعة المصرية اليابانية.