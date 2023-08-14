حبس عاطل بتهمة تجارة المخدرات في فايد بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز فايد في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمود عبد اللطيف، القبض عليى عاطل، خلال حملة مكبرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه من صغار التجار.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث فايد، تفيد قيام أحد العناصر الإجرامية في الاتجار بمخدر الهيروين على نشاط واسع بدائرة المركز.

ووجه اللواء هشام مروان بتشكيل فريق بحث، يضم معاوني مباحث المركز، لاستهداف المتهم وبحوزته المواد المخدرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم

وتوصلت تحريات النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز وحجازي محمد معاونو مباحث فايد، لمكان بيع المتهم للمواد المخدرة وأماكن تردده.

وتمكنت مأمورية من القاء القبض علي المتهم، وبحوزته المواد المخدرة المضبوطة واعترف بحيازته لها بغرض الاتجار، فيما أشارت تحريات ضباط المباحث الجنائية إلى أن المتهم يعد أحد أخطر العناصر الإجرامية بدائرة المركز، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، بينها حيازة أسلحة ومواد مخدرة.

حبس المتهم

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بكميات كبيرة من المواد المخدرة، خلال الساعات الماضية، فيما واجهته بتحريات ضباط المباحث الجنائية، حول نشاطه والمواد المخدرة المضبوطة معه، وأمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لبيان ما به من مخدر، وإرفاق التقرير في أوراق القضية