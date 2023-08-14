إطلاق حملات لتوعية المصطافين بأضرار المخدرات على شواطئ بلطيم

استقبلت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي أطلق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات تحت عنوان «أنت أقوى من المخدرات»، وتستهدف توعية الشباب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيًا.

توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات

وتأتي حملة التوعية، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي لدى الشباب، ولاقت المبادرة قُبولًا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم من زوار مدينة مصيف بلطيم.

ومن جهته، أكد الدكتور سلام العربي، مشرف عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمرار فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشواطئ مصيف بلطيم، لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من كون المخدرات تُساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، وتعريفهم بفرصة العلاج في سرية تامة وبالمجان عند التواصل بالخط الساخن «16023».

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال بطول 40 كيلومترًا في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.