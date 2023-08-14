«مطرح مطروح» مهدد بالخروج من دور السينما بعد تحقيقه إيرادات أقل من ألف جنيه

تذيل فيلم مطرح مطروح إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى الموجودة بدور العرض، إذ جاء الفيلم في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المنافسة للنجوم الفنان محمد هنيدي، ومحمد رمضان، وكريم عبدالعزيز، وغيرها من النجوم.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وقال محمود الدفراوي الموزع السينمائي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم مطرح مطروح حقق أمس 998 جنيهًا فقط، مؤكّدًا أنَّ الفيلم مهدد خروجه من دور العرض، نظراً لأن إيراداته قلت عن 1000 جنيه.

أحداث فيلم «مطرح مطروح»

تدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار من الحركة والكوميديا خلال فترة الأربعينيات في مصر، إذ تتسبب المصادفة في تعرض موظف وعائلته للخطر أثناء قضاء إجازتهم الصيفية على بحر مطروح وقت نشوب الحرب، وسرعان ما يتعرضون لمواقف صعبة مع قوات الجنود الأجنبية.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل احسان.