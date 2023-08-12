فيلم «مطرح مطروح» لمحمود حميدة يحقق إيرادات 2800 جنيه أمس

يواصل فيلم «مطرح مطروح» تذيل قائمة الإيرادات في شباك تذاكر دور العرض السينمائية، بعد انطلاق عرض أفلام موسم الصيف.

فيلم «مطرح مطروح» يتذيل قائمة الإيرادات

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، عن أن فيلم «مطرح مطروح» تذيل قائمة إيرادات شباك تذاكر أمس الجمعةـ محققا 2839 جنيها فقط.

فيلم «مطرح مطروح» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري ومحمد السعدني، من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.

ينافس مع فيلم «مطرح مطروح» في موسم االصيف، أفلام «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، و«ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، و«مستر إكس» لأحمد فهمي، و«بيت الروبي» لكريم عبد العزيز.