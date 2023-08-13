فيلم مطرح مطروح يتذيل الإيرادات بـ1883 جنيها خلال 24 ساعة

يواصل فيلم مطرح مطروح تذيل الإيرادات في شباك التذاكر في جميع دور العرض السينمائية منذ طرحه من اليوم الأول على الرغم من المنافسة القوية التي يشهدها موسم أفلام الصيف لعام 2023.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيلم مطرح مطروح تذيل الإيرادات يوم أمس السبت الموافق 12 أغسطس حيث حقق إيرادات بلغت 1883 جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يذكر أن فيلم مطرح مطروح يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمود حميدة وشيماء سيف وكريم عفيفي وليلى أحمد زاهر وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل احسان .

ويأتي فيلم مطرح مطروح ضمن قائمة أفلام موسم الصيف بجانب عدد آخر من الأفلام من بينهم فيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي وفيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان وغيرهم ومن المقرر طرح عدد أخر من الأفلام الفترة المقبلة منهم وش في وش و5 جولات .