«هيئة الدواء» تعلن فتح التسجيل في دورة تدريبية عن «الآثار العكسية للأدوية»

أعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بكيفية الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، وتهدف الدورة التدريبية للتعريف بكل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية، والطريقة المثلى للعمل عليها واستقبال التقارير والقاموس المستخدم للتكويد، وما يتعلق بطريقة تكويد الأثر العكسي، والآثار العكسية الخاصة بالتطعيمات، وأخطاء الإبلاغ عن الآثار العكسية.

دورة للتعريف بكل ما يخص الإبلاغ عن تقارير الآثار العكسية للأدوية

وتابعت هيئة الدواء، بأنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، لمدة يومين تدريبيين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، لافتة إلى أن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي اليقظة الدوائية بشركات الأدوية.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء

وأوضحت هيئة الدواء أنه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

وللتسجيل في الدورة التدريبية من هنــــــــــــا