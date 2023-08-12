20 خطا ساخنا لا غنى عنها.. منها هيئة الدواء وأعطال الكهرباء والماء

معرفة الخطوط الساخنة للهيئات أمر لا غنى عنه إذ إن المواطن قد يتعرض لأزمة ما تتطلب الاستغاثة أوالنجدة ولهذا تتيح كافة الهيئة والمؤسسات خطا ساخنا لتلقي الاستفسار أوتقديم شكوى بعضها متعلق بفصل الصيف أو انقطاع وأعطال التيار الكهربائي أو سيارات الاسعاف أو الشكاوى المتعلقة بالأدوية.

أهم الخطوط الساخنة

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أبرز الخطوط الساخنة للمؤسسات والهيئات على هذا النحو:

1- رقم الخط الساخن التابع لهيئة الدواء 15301.

2- رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو 121.

3- رقم الخط الساخن لأعطال المياه 125.

4- رقم الخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 16217.

5- رقم الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023.

6- رقم الخط الساخن لاستخراج وثائق الأحوال المدنية 15341.

7- رقم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي 16189.

8- رقم الخط الساخن لوزارة التموين ومنظومة الشكاوى الحكومية 16528.

9- رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

10- رقم الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة 19680.

11- رقم الخط الساخن لبطاقة الخدمات المتكاملة 15044.

12- رقم الخط الساخن للقاح كورونا 105.

13- رقم الخط الساخن لوزارة الصحة 15335.

14- رقم الخط الساخن لهيئة الإسعاف 123.

15- رقم الخط الساخن للاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 1188 أو رقم 5777.

16- رقم الخط الساخن لمنصة مصر الرقمية 15999.

17- رقم الخط الساخن لوزارة الاتصالات 155.

18- رقم الخط الساخن للمصرية للاتصالات 111.

19- رقم الخط الساخن للاستعلام عن شقق التمويل العقاري 090011117.

20- رقم الخط الساخن للبريد المصري 16789.