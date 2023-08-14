«النقل»: إزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمسار القطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مهمة بشأن أعمال تنفيذ الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح»، مؤكدة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بخط «القباري - مطروح»، حيث يمر مسار القطار الكهربائي السريع موازيا للخط، ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليه عدد من المحطات المهمة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

معدلات تنفيذ وتشطيب عدد من المحطات

وأوضحت وزارة النقل في تقرير لها، تقدم معدلات تنفيذ وتشطيب عدد من المحطات، سواء محطة العلمين أو الحمام أو العاصمة، من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، فضلا عن توافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات بالمحطات المختلفة.

وأكدت الوزارة، تقدم أعمال تنفيذ مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع وما يشمله من أعمال صناعية مثل كباري المسار وكباري السيارات والأنفاق وأعمال الحماية من أخطار السيول، لافته إلى تسليم تحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» 50 كيلومترا في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من 40 كيلومترا حتى 90 كيلومترا.

فرش البازلت وتركيب القضبان

وتابعت الوزارة، أنّ أعمال المرحلة الثانية بدأت، تشمل «فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية»، وبعدها يتم تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة، وجرى التأكيد على جاهزية 142 كيلومترا أخرى من المسار لتسليمها لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» بواقع 55 كيلومترا في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون، و87 كيلومترا في المسافة من العلمين باتجاه فوكه، لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية «فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية».