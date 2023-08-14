«النقل» تحدد موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع لأول مرة في مصر

أكّدت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وفق خطط وجداول زمنية مُحددة، وبأيدي مصرية خالصة، موضحة أنَّ جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تفاصيل موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع

وحددت وزارة النقل في تقرير لها، موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع، موضحة أنَّه من المقرر تشغيله في نهاية عام 2024، مؤكّدة أنَّ القطار يشمل 3 خطوط وهي الخط الأول «العين السخنة - مرسى مطروح» والخط الثاني «الفيوم - بني سويف - أبو سمبل»، والخط الثالث «قنا - الغردقة - سفاجا».

قاربت وزارة النقل على الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات القطار ومنها محطة العاصمة وهي أكبر محطة في الشرق الأوسط، إذ انتهت الوزارة من عمل المنشآت الخرسانية بالمحطة والتشطيبات النهائية للواجهات والمداخل.

توطين صناعات السكك الحديدية

تعمل حالياً الوزارة، على إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج المكونات الأساسية للسكة الحديد للقطار الكهربائي السريع، ومنها المجمع الصناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالتعاون مع شركة «ألستوم» الفرنسية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، ومن المقرر أنَّ يسهم المجمع في تصنيع الوحدات المتحركة الخاصة بالقطار السريع وبقية وسائل النقل الأخرى.

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، على تحديد موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع، قائلاً: «إنَّ تشغيل هذه النوعية من القطارات من المقرر أن يحقق نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل في مصر، بجانب دوره المهم في تنشيط حركة السياحة خاصة وأنه يربط مناطق سياحية ببعضها البعض».

وأضاف أستاذ الطرق، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة النقل حرصت على أن يتمّ إنشاء القطار الكهربائي السريع بأيدي مصرية خالصة وهو ما يوفر آلاف فرص العمل، مؤكّداً أنَّ القطار سيساعد في خلق مناطق تنموية متكاملة على جانبيه.