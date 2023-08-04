«النقل» تكشف مستجدات أعمال تركيب قضبان القطار الكهربائي السريع 

أكدت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع «السخنة - مطروح» في المسافة من محطة العلمين حتى محطة رأس الحكمة، وما يشمله من أعمال صناعية مثل كباري المسار وكباري السيارات والأنفاق وأعمال الحماية من أخطار السيول.

تفاصيل مستجدات أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنه تم تسليم تحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» 50 كيلومترا في نطاق محطة العاصمة وذلك في المسافة من كيلومتر 40 حتى 90 كيلومترا، وتم البدء في أعمال المرحلة الثانية والتي تشمل «فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية» ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية في المرحلة الثالثة.

وأوضحت وزارة النقل، جاهزية 142 كيلومترا أخرى من المسار لتسليمها لتحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» بواقع 55 كيلومترا في نطاق محطتي السادات ووادي النطرون و87 كيلومترا في المسافة من العلمين باتجاه فوكه وذلك لكي يبدأ التحالف في أعمال المرحلة الثانية «فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية».

أهمية القطار الكهربائي السريع

وأكد تقرير وزارة النقل، أن القطار الكهربائي السريع هو قطار تنمية سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق الزراعية و العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية.

وأوضح أن القطار يخدم الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشائها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت.